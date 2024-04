Nei due incontri organizzati dall’Istituto paritario San Paolo Alla «Fiera dei Librai» di Bergamo, ospiti provenienti dal mondo del teatro, della scrittura e della pedagogia discuteranno dell’importanza del l’arte come mezzo di formazione per i giovani (ecodibergamo)

La fiera dei librai fino al 1° maggio sul Sentierone - Il programma degli incontri - L’EVENTO. Dopo l’inaugurazione del 20 aprile continua il ricco programma della 65^ fiera dei librai Bergamo.ecodibergamo

Salone internazionale del libro, ultimi incontri prenotabili per le scuole - Care e cari insegnanti,è ancora possibile prenotare i posti in sala per gli incontri rivolti alle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, Vita Immagina ...tecnicadellascuola

Mostra dei Fiori 2024 a Firenze: la fiera nel giardino dell'Orticoltura - La mostra dei fiori a Firenze torna a colorare il giardino dell’Orticoltura dal 25 aprile al 1° maggio Dal 25 aprile al 1° maggio 2024, con orario continuato 9.00-19.30 e ingresso gratuito, si ...corrierefiorentino.corriere