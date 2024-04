La cura per l’autismo e gli amminoacidi

C’è un enorme equivoco, che un giorno andrà pure chiarito, a proposito di Roberto Saviano. Da quando fu pescato dai bassifondi di Nazione Indiana per farne un’icona letteraria, grazie al talento perverso di Gian Arturo Ferrari, ci ritroviamo questo nulla ambulante dappertutto, in fama di martire, un martire che prospera e per il quale nessuno ha mai saputo riferire una minaccia concreta. Disse, anni fa, l’attuale capo della Polizia, Parisi, che ... (nicolaporro)

Un’ospitata in Rai cancellata all’ultimo momento che a posteriori, dopo il caso Scurati, assume tutta un’altro significato. Il racconto di come la destra elimina gli argomenti scomodi dal suo palinsesto, dalla voce di chi ne è stata vittima.Continua a leggere (fanpage)

«Mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai». A prendere le difese dell’azienda di viale Mazzini sulla vicenda dell’ospitata di Antonio Scurati a Che sarà e il monologo sul 25 aprile è il direttore generale Giampaolo Rossi. La linea è la stessa tenuta dall’amministratore delegato Roberto Sergio nelle ore immediatamente successive alla decisione della conduttrice Serena ... (open.online)

Giampaolo Rossi “In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e ricostruzioni surreali, mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai“. A parlare è il Direttore Generale della tv di Stato, Giampaolo Rossi, che interviene sul caso Scurati, esploso nel weekend. “E’ in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi alla mancata ... (davidemaggio)

Quando ho letto i pezzi su Scurati sono impazzito. Per chi se lo fosse perso, la sostanza è che Scurati ha scritto un monologo inutile sul 25 aprile dicendo sostanzialmente che la Meloni è un’erede del fascismo. Scurati doveva andare in Rai a leggere questo monologhetto di un minuto pagato 1800 euro nella trasmissione di Serena Bortone. Su questo, non vi scandalizzate: oggi questi sono i prezzi anche per gli ultimi arrivati, non solo in Rai. ... (nicolaporro)