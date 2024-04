La coalizione di democratici e leader europei che ha sfasciato il calcolo antiucraino del Gop

C’è attesa per l’Incontro con Gianna Pentenero, in programma al Centro incontri di Corso Belgio 91 il 29 marzo alle ore 18,30. Un importante appuntamento, nel popolare quartiere Vanchiglietta, promosso e fortemente voluto dall’instancabile tessitore del centrosinistra piemontese, il civico Pino De Michele presidente di Alleanza dei Democratici. Non a caso l’iniziativa è denominata: “Dalla Sardegna e dall’Abruzzo al voto per il Piemonte. ... (nuovasocieta)