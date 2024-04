Kadyrov gravemente malato Ma spunta il video dell' allenamento in palestra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Mistero sull'indiscrezione circolata in merito alla presunta grave malattia che avrebbe colpito il leader ceceno, Ramzan. Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo, infatti, sui social network è stato caricato undel 47enne che si allena in, probabilmente per provare a mettere a tacere le voci e per dare prova del suo buono stato di salute. Questa mattina, il quotidiano «Novaya Gazeta» ha annunciato che aè stata diagnosticata una malattia incurabile: una necrosi pancreatica. Affermazione, questa, che sembrava sostenuta da fonti'ospedale centrale di Mosca e che, però, ora viene messa in dubbio dal filmatoto in rete. La diagnosi risale a gennaio 2019 e da alloraè entrato più volte in questa struttura, ha ...