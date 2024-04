Juventus - Zazzaroni | Sono spudoratamente allegrian - ma credo sia il momento di andare da un’altra parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) “o. Sui social pensano che Allegri mi dia dei soldi ma a me piace solo come gioca non prendo soldi né da Allegri né da Mourinho”. A dirlo è Ivan, direttore del Corriere dello Sport, a Mediaset nel corso del post partita di Lazio-match valevole per le semifinali di ritorno della Coppa Italia. “Allegri ha portato a casa tutto quello che gli è stato chiesto – ha proseguito– ma la situazione ambientale è talmente negativa che è anche giusto che la società cambi. Oggi sivisti giocatori improponibili,che per Allegri sia ildi chiudere e dimostrare da, è ancora giovane”, ha concluso. SportFace.