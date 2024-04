Juventus - Giuntoli | Rinnovo Allegri? A fine stagione faremo le considerazioni insieme a lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Il ds dellaCristianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, poco prima della partita contro la Lazio, valida per la semifinale di Coppa Italia. Si parte dalla Champions League e sull’importanza di un trofeo: “Per noi è un traguardo molto importante. A inizio anno i nostri obiettivi erano moto chiari, ovvero tornare in Champions e puntare forte sulla Coppa Italia. Siamo in corso e puntiamo ad andare avanti”. Suldi: “Questa è una considerazione checol mister. Intanto ci confronteremo sul mercato e sulle cose da fare per il futuro“. Una spiegazione su quanto successo tra Empoli e Inter: “Se vediamo i punti fatti fino a lì e quelli fatto dopo, c’è stato un calo. Avevamo un sogno e, cullandolo, davamo il 140%. Poi quando questo sogno è venuto ...