Juventus - Allegri | Gara di sofferenz - ma finale meritata

(Di martedì 23 aprile 2024) “E’ stata unadia. Abbiamo preso subito gol su palla inattiva. Abbiamo avuto delle occasioni e poi abbiamo rischiato di capitolare al 45?. La squadra è cresciuta fisicamente e ha creato delle occasioni favorevoli. Non era facile reagire dopo lo svantaggio, si poteva anche crollare ma i ragazzi sono stati bravi. Siamo indopo tre anni, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. In questo momento si giocano partite pesanti, che per un anno e mezzo non abbiamo giocato. L’anno scorso c’era una situazione non idonea per il caos fuori. Quest’anno siamo stati con l’Inter fino a gennaio, poi c’è stato il crollo e ora siamo obbligati a vincere“. A dirlo è il tecnico della, Massimiliano, ai microfoni di Mediaset dopo la ...