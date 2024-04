Joachim e Marie di Danimarca | la nuova vita della coppia a Washington

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti, il principee la principessadihanno rilasciato una rara intervista alPost. L’intervista si è rivelata essere l’occasione perfetta per il figlio minore di Margrethe II e per la moglie di svelare la loroquotidiana nella capitale americana, lontanissima dalle tensioni con la Famiglia Reale danese. Come rivelato dalle loro parole, negli Stati Uniti il principee la mogliesembrano trascorrere un’esistenza tranquilla, lontana dalle voci, dai problemi con la Famiglia Reale. Laama il fatto di passare quasi inosservata a. La cosa, infatti, pare non dispiacerle affatto, considerata la notorietà di cui godeva a Copenaghen. Il ...