Jesi Scacchi | è del Circolo jesino il campione Under 10 provinciale 2024

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 aprile 2024) Cristian (10 anni) per il secondo anno consecutivo conquista il titolo; Samuel (9 anni) terzo mentre per Edoardo (8) ottimo debutto, 23 aprile– E’ delil10: Cristian 10 anni. Il campionato Giovanilesi è svolto ad Offagna con la presenza anche di tre giovanini delleoncello. Il torneo10 si è giocato nella Sala Renzi di Via Del Monastero: Cristian( 10 anni ) Samuele( 9 anni ) ed Edoardo (8 anni). Eccellente prova per Cristian che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il titolo di10 con 5/5 punti. Samuele ai piedi del ...