Jannik Sinner superato da Casper Ruud | la sorpresa che spiazza i tifosi

Jannik Sinner si presenta da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si presenta non al meglio della forma. I carichi di lavoro a cui si è sottoposto potrebbero rendergli la vita difficile, ma se Jannik dovesse trovare buone sensazioni, allora sarebbe da corsa anche alla Caja Magica. Il percorso, sulla carta, non è impossibile. ... (oasport)

E siamo a quota 422. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma non rafforzerà la propria leadership nel prossimo Masters1000 di Madrid. Nole ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del proprio avvicinamento al Roland Garros 2024. Salvo sorprese, rivedremo il campione nativo di Belgrado a Roma. Alle sue spalle, nel Ranking ... (oasport)

Una rinuncia che fa rumore. Dopo aver raggiunto la semifinale nel Masters1000 di Montecarlo, dove non arriva dal 2015, Novak Djokovic ha deciso di non prendere parte al prossimo 1000 sulla terra rossa, a Madrid (Spagna) in programma dal 24 aprile al 5 maggio. A rivelare il tutto è la fonte affidabile del profilo X di Entry List Updates e confermato dal collega serbo Saša Ozmo. Madrid update: OUT: Djokovic IN: Van Assche Next: Rinderknech — ... (oasport)

C’erano stati un po’ di rumors negli ultimi giorni, ma adesso è ufficiale: Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid. Il campione serbo ha dato forfait a 48 ore di distanza dal sorteggio del tabellone principale, previsto per la mattinata di lunedì. Al posto di Nole, entra il francese Luca Van Assche. sarà quindi Jannik Sinner, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora, la prima testa di serie del torneo madrileno in ... (sportface)

Una vicenda curiosa che vede come protagonisti Jannik Sinner e Daniil Medvedev, i finalisti dell'Australian Open che ha segnato la prima vittoria in uno Slam per l'azzurro. Infatti il tennista russo, sul profilo ufficiale di Atp Tour, ha risposto alle domande che gli ponevano alcuni dei suoi più celebri colleghi, tra i quali, appunto, il numero due al mondo, Jannik Sinner. "Come puoi rispondere da così lontano nel campo?", ha chiesto ... (liberoquotidiano)