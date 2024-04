Italmobiliare - nel 2023 utile di 51,6 milioni | ok a un dividendo da 3 euro

(Di martedì 23 aprile 2024) L’Assemblea degli azionisti diS.p.A. si è riunita martedì 23 aprile nella Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, alla presenza del 77,90% del capitale sociale. L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio, che si è chiuso con undi 51,6di(33,5 nel 2022) e che evidenzia una posizione finanziaria netta positiva per la Capogruppo e pari a 204,3. L’Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di unordinario di 0,80per azione e di unstraordinario di 2,2per azione, pagati a valere sull’d’esercizio per 51.577.083e a valere sulla riserva utili esercizi precedenti per 75.271.707 ...

Italmobiliare: nel 2023 utile in crescita pari a 51,6 milioni di euro - L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,80 euro per azione e di un dividendo straordinario di 2,2 euro per azione ...affaritaliani

Patto di stabilità, arriva il via libera dell'Eurocamera alla riforma - Le nuove norme sulla governance economica dell'Ue non convincono i partiti italiani, che si astengono. Gentiloni: "Riforma non perfetta, ma è un compromesso" ...affaritaliani

Editoria, deputata Cinquestelle chiede verifica dei contributi alla Ses - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ...tempostretto