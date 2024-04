Italia pioniera nell' IA | un miliardo di investimenti e una solida governance

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 23 aprile 2024) L’diventa il primo paese in Europa a darsi una regolamentazione in materia di intelligenza artificiale. Sul piatto undi euro, multe e reclusione fino a cinque anni per i trasgressori. Il testo del Dl che è stato approvato in Consiglio dei Ministri si compone di cinque capi e 25 articoli. Segui su affarni.it