Italia-Danimarca oggi in tv - Mondiali curling misto 2024 | orari - program -a, streaming

Sta per terminare l’attesa per Italia-Danimarca, partita valevole per l’undicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta fin qui, scendono nuovamente sul ghiaccio per conquistare il quinto successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La coppia azzurra deve vedersela ora ... (sportface)

17:57 OA Sport vi dà appuntamento a questa sera per la semifinale, vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:55 Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che è ormai al top del mondo e che ha tutte le possibilità per salire sul podio iridato. Le ...

L’Italia ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 7-4 e ha staccato il biglietto per le semifinali dei Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale si è imposta di forza nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada): la terza forza del round robin, capace di infilare dieci successi nella fase a gironi, ha avuto la meglio sulla sesta classificata e prosegue così la propria meravigliosa rinCORSA nella ... (oasport)

17:55 Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che è ormai al top del mondo e che ha tutte le possibilità per salire sul podio iridato. Le azzurre migliorano il risultato dello scorso anno e in semifinale affronteranno la Svizzera, autentica bestia nera. Le elvetiche sono le campionesse d'Europa e del Mondo in carica e contro le azzurre hanno vinto sia nel round robin che nella finale europea ...