(Di martedì 23 aprile 2024), 23 apr – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 22 aprile 2024, mostra le collezioni e i manoscritti delladi, in. La, fondata nel 1604, e’ la piu’ anticapubblica della citta’. Quest’anno la Giornata mondiale del libro si festeggia oggi. (Xin) Agenzia Xinhua

Caserta . La 3^ edizione del progetto per la legalità, cittadinanza e pari opportunità “Io sono Italia!” promosso da Adgi Caserta (sezione territoriale dell’Associazione Donne Giuriste Italia) arriva per la seconda volta all’ITIS “Francesco ...

I giovani leggono più degli adulti, su carta e in digitale. E vanno anche in Biblioteca - In Italia, infatti, sono i giovani a trainare il mercato del ... Infine, uno sguardo a un altro elemento che può aiutare la diffusione della cultura: la frequentazione delle biblioteche. Nel 2022, è ...tgcom24.mediaset

Italia: Biblioteca Angelica a Roma (2) - Roma, 23 apr – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 22 aprile 2024, mostra le collezioni e i manoscritti della Biblioteca Angelica di Roma, in Italia. La Biblioteca, fondata nel 1604, e’ la piu’ ...romadailynews

Spettacolo Albania Casa Mia di e con Aleksandros Memetaj - Venerdì 26 aprile 2024 alle ore 19 alla Biblioteca Arcipelago Auditorium di Via Benedetto Croce 50 a Roma andrà in scena lo spettacolo “Albania Casa Mia” di e con Aleksandros Memetaj, un monologo auto ...romatoday