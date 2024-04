Istituto toscano della Resistenza | Fondi a tutela di un patrimonio

(Di martedì 23 aprile 2024) Una raccoltaper valorizzare ildell’storicoe dell’età contemporanea. È l’iniziativa promossa, proprio dal 25 aprile, da Unicoop Firenze, in collaborazione con la Fondazione "Il Cuore si scioglie", e presentata ieri alla presenza di Vannino Chiti e Matteo Mazzoni, rispettivamente presidente e direttore dell’storicoe di Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. All’incontro c’erano anche i rappresentanti delle sezioni soci Coop e i referentiRete Democratica Fiorentina. Il crowdfunding punta a raccogliere 20mila euro per contribuire a realizzare il nuovo sito dell’, che conta oltre 150 ...

Firenze , 2 marzo 2024 - L'ex ministro ed ex presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti , è il nuovo presidente dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea. Chiti , che succede a Giuseppe Matulli scomparso di recente, è stato eletto per acclamazione, con voto unanime, dal consiglio dell'Istituto , insieme ai vicepresidenti Valeria Galimi e Andrea Morandi. Matteo Mazzoni resta direttore. «Il ruolo dell'Istituto in ... (lanazione)

Firenze , 22 aprile 2024 – Una raccolta fondi in nome della Memoria storica. Prenderà il via il 25 aprile il crowdfunding , promosso da Unicoop Firenze in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie, per contribuire alla digitalizzazione dell’archivio e alla realizzazione del nuovo sito del l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. L’iniziativa è stata presentata alla sede di Unicoop Firenze alla presenza ... (lanazione)

