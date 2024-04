Isola dei famosi 2024 - ultima puntata | chi è stato eliminato e nomination

(Adnkronos) – Isola dei famosi 2024, cosa è successo nella quinta puntata andata in onda ieri sera giovedì 22 aprile? Maitè Yanes è stata eliminata e deve tornare in Italia. Aras e Artur hanno vinto la prova leader, mentre in sei sono finiti in nomination: Pietro, Rosanna, Sonny, Daniele, Khady e Joe. Nel corso di questa […] (periodicodaily)

Maitè Yanes deve tornare in Italia, sei i naufraghi in nomination Isola dei famosi 2024, cosa è successo nella quinta puntata andata in onda ieri sera giovedì 22 aprile? Maitè Yanes è stata eliminata e deve tornare in Italia. Aras e Artur hanno vinto la prova leader, mentre in sei sono finiti in nomination: Pietro, […] (sbircialanotizia)

cosa è successo nella puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 22 aprile? Negli ultimi giorni i telespettatori hanno assistito a un nuovo ritiro, quello del pescivendolo partenopeo Peppe Di Napoli. Il quale avrebbe avuto alcuni problemi di salute. Con l'abbandono da parte di Peppe Di Napoli salgono a due i ritiri - subito dopo la prima puntata c'era stato quello dell'infortunata Francesca Bergesio -, mentre fino a qui ci sono stati un ... (quotidiano)

Si è da poco conclusa la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 22 aprile con le ultime news. Oltre che in diretta in prima ... (superguidatv)

L’Isola dei famosi, una missione per un naufrago. La proposta della conduttrice e la reazione di Pietro in diretta L’Isola dei famosi, è tempo di missioni, sfide e tante prove per i concorrenti della nuova edizione. Nel corso della quinta puntata, la conduttrice Vladimir Luxuria annuncia ai naufraghi l’arrivo di una nuova missione. La conduttrice rivela che il reality show ha scelto Pietro. Il naufrago dunque scopre cosa accadrà e cosa dovrà ... (361magazine)