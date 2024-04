Isola 18 - Francesca Bergesio rientra in Italia con stampelle e tutore | Dovrò stare un mese a riposo

Nelle ultime ore Francesca Bergesio ha scoperto di essersi causa ta una frattura dopo la caduta a L'Isola dei Famosi L'articolo Francesca Bergesio in stampelle a causa di una microfrattura alla tibia dopo l’infortunio a L’Isola : come sta proviene da Novella 2000. (novella2000)

Francesca Bergesio dopo soli tre giorni di permanenza in Honduras è stata costretta a ritirarsi per problemi fisici. Durante la prova leader che si è svolta durante la prima puntata, infatti, è caduta rovinosamente. Così durante la seconda puntata del giovedì si è presentata in stampelle e un biglietto aereo in mano: destinazione Roma. “Sono un po’ fatalista (credo che mi aiuti a superare con lucidità i momenti più difficili) e quando le cose ... (biccy)