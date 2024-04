Isabella Ferrari | A 16 anni ho abortito - mi accompagnò mia madre

Isabella Ferrari è stata ospite della puntata di “Verissimo” di sabato 20 aprile. L’attrice sarà al cinema dal 24 aprile […] Continua a leggere Isabella Ferrari: “Mia madre mi ha accompagnato ad abortire, un gesto di grande libertà e amore” su Perizona.it (perizona)

“Un rapporto a volte conflittuale ma non sono mai stata completamente indipendente da mia madre”. Ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 20 aprile su Canale 5, Isabella Ferrari racconta il rapporto con la mamma Maria, scomparsa da qualche anno. “È stata molto presente nella mia vita, così tanto che per me non c’erano giornate dove non la sentivo almeno due volte al giorno, anche già bella grandina […]. Quando poi è mancata mi mancava ... (ilfattoquotidiano)

Isabella Ferrari è diventata popolare prestissimo, grazie a Carlo Vanzina, che l’aveva scelta per un film che è rimasto nella storia e che ancora oggi, a distanza di quarant’anni, viene proposto in replica, Sapore di mare. Nonostante questo, i momenti difficili nella sua vita non sono mancati, a partire da quando, a soli 17 anni, era rimasta incinta e ha scelto di abortire. Fare quella scelta in un periodo come quello non è stato semplice, ma ... (news.robadadonne)

Ecco chi sono gli ospiti che saranno intervistati nel salotto televisivo di Canale 5 in questo fine settimana. Torna Verissimo il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin in onda ogni fine settimana a partire dalle 16:30 su Canale 5. Ecco i personaggi del mondo dello spettacolo che la conduttrice accoglierà nel suo studio sabato 20 e domenica 21 aprile, tra loro Isabella Ferrari e volti noti agli amanti dei reality show. Le interviste ... (movieplayer)