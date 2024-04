Internazionali di tennis da record - +36% di prevendita dei biglietti a Roma

“Con Roberto Gualtieri sindaco Roma ha avuto un’unica certezza: le periferie, per questa Amministrazione, non esistono e non sono contemplate nell’agenda politica del Campidoglio. La scelta di far disputare le partite di prequalificazione degli Internazionali d’Italia – il più importante torneo tennistico italiano – in Piazza del Popolo testimonia, ancora una volta, la scarsissima considerazione dell’assessore Onorato e dell’intera Giunta ... (italiasera)