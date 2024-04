L` Inter è campione d`Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da... (calciomercato)

2024-04-23 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’ Inter è campione d’Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da Simone Inzaghi di essere una vera macchina perfetta dall’inizio dalla fine. Per una formazione nerazzurra che ha rasentato la perfezione, c’è chi si lecca le ferite e recita il mea culpa. Le ... (justcalcio)

Inter: uno Scudetto fatto di storia, dna e appartenenza. Ma non mettiamo Zhang al livello di Moratti - Ci sono tante storie, nella storia dell`Inter. C`è la testimonianza del team manager Riccardo Ferri che giocava nella squadra dei Record, quella che nel 1988/89.calciomercato

ON AIR - Taccola: "Il Napoli deve ricostruire, Antonio Conte sarebbe perfetto per gli azzurri" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è Intervenuto Mirko Taccola, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter. Uno scudetto mai in dubbio quello dei ...napolimagazine

Petardi per festeggiare lo scudetto dell'Inter: 4 feriti a Melissano - Un ordigno artigianale è esploso in un furgone scoperto al cui Interno c'erano due adulti e due minorenni, figli di uno dei due feriti. Indagano i Carabinieri.leccesette