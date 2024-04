Inter-Torino domenica alle 12 | 30? I nerazzurri chiedono il cambio di data per la festa scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Smaltiti i postumi della prima notte di festeggiamenti, l’prende in mano il calendario e si mette a studiare le date papabili per la fase più “ufficiale” della. Quella che sicuramente prevederà il giro della città sul bus scoperto, ma che potrebbe riservare sorprese come concerti di artisti di fede nerazzurra (i nomi che circolano sono Tananai, Max Pezzali e Ligabue). La notizia di giornata è che da viale della Liberazione è partita una richiesta ufficiale in direzione Lega Calcio per spostare, attualmente in programma per sabato 27 aprileore 15. Laindividuata dai verticisarebbe il giorno successivo,28,ore 12:30. Un giorno e soprattutto orario che lascerebbe tutto il ...