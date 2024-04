Inter scudetto | la Top Ten della seconda stella

L’Inter vince contro il Milan per un 2-1. L’Inter è campione di Italia, forti cori davanti al duomo di Milano e in tutta la città per celebrare la vittoria Nel cuore della notte milanese, San Siro si è trasformato in un teatro di gloria per l’Inter. In una stracittadina carica di tensione e significato, i nerazzurri hanno affrontato il Milan con il destino del titolo in gioco. E, con una prestazione di grinta e determinazione, hanno scritto ... (puntomagazine)