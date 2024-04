Inter - piazza Duomo in festa | cant - fuochi d’artificio e caroselli | FOTO e VIDEO

(Adnkronos) – L'Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. —[email protected] (Web Info) L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su ... (webmagazine24)

Il maltempo non ferma la festa Scudetto dei tifosi dell’Inter, accorsi in migliaia in Piazza Duomo per celebrare il ventesimo Scudetto, arrivato nel derby contro il Milan. Caroselli, cori, fumogeni per le vie della città e nel luogo simbolo dei festeggiamenti. La festa si sposta da San Siro verso le piazze. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, oltre a tamburi, bandiere e vessilli in un clima di festa reso più massiccio dai clacson delle ... (sportface)

Al fischio finale del derby che ha dato lo Scudetto all'Inter immediata è scattata la festa dei tifosi nerazzurri che si sono riversati in Piazza Duomo per cari e fuochi d'artificio (panorama)

