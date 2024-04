Inter - Inzaghi | Lo Scudetto? Volevamo vincerlo stasera

Inzaghi è appena diventato Campione d’Italia per la prima volta in carriera dopo il successo nerazzurro in Milan-Inter. Il tecnico interista, intervenuto a Pressing, svela di come abbia voluto fortemente approdare a Milano tre anni fa anche quando qualcuno cercava di convincerlo del contrario RIVELAZIONI – Simone Inzaghi ancora non si è reso conto di aver vinto lo scudetto della seconda stella proprio in Milan-Inter: «Com’è il panorama? Ve lo ... (inter-news)

De Vrij non ha giocato nel derby Milan-Inter ma festeggia per lo scudetto conquistato stasera. E per lui è il secondo conquistato. NUOVO TITOLO – Stefan de Vrij è fra i pochi reduci dell’Inter 2020-2021: «Uno scudetto è sempre uno scudetto, poterlo festeggiare con i tifosi è bellissimo. Il mister lo conosco molto bene da tantissimo tempo, abbiamo sempre lavorato benissimo e spero di continuare ancora a lungo con lui. È stata una bellissima ... (inter-news)

Il tecnico dell`Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn e in sala stampa dopo la vittoria nel derby Scudetto contro il Milan: `Una bellissima se... (calciomercato)

Inzaghi dopo aver vinto il ventesimo scudetto a seguito della straordinaria vittoria 1-2 contro il Milan, in un’intervista su DAZN ha parlato con soddisfazione del derby vinto e di tutta la stagione. VITTORIA scudetto – Simone Inzaghi dopo Milan-Inter terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, è giusto condividerlo perché ci sono tanti protagonisti. Penso ai miei giocatori in primis, alla società che è ... (inter-news)

“E’ una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo con tante persone in primis con il nostro presidente che non è qui con noi. C’è sempre stato. Ma un pensiero anche alla mia famiglia”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria dello scudetto in seguito al trionfo nel derby col Milan: “E’ stata una partita combattuta, corretta e mi dispiace solo per gli ultimi cinque minuti. ... (sportface)