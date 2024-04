Inter - festa scatenata per lo scudetto | FOTO e VIDEO della gioia nerazzurra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) “Occhi al cielo siamo campioni d’Italia”. E’ il messaggio sui social dell’per festeggiare lo, il 20°sua storia, ottenuto grazie alla vittoria nel derby contro il Milan per 2-1. Presente anche l’hashtag #IM2Stars, per la seconda stella conquistata con il ventesimo titolo. Al triplice fischio il settore nerazzurro si è trasformato in una bolgia. I calciatori si abbracciano in campo, Lautaro Martinez scoppia in lacrime, tutta la panchina corre in campo. Simone Inzaghi viene travolto dai calciatori, il difensore Bastoni ‘sventola’ locon il numero 20. In alto laGALLERY con tutte le immagini. LA COSA PIÙ BELLA CHE ABBIA MAI VISTO STO SCOPPIANDO #Milanpic.twitter.com/1y7DglIiq4 — Gigio channel (@GigioChannel) April 22, 2024 ?’????? ?’ ?? ?????? ...