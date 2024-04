Inter campione d’Italia! Milan… dispettoso | musica alta per coprire la festa nerazzurra

“È una serata stupenda per tutto l’ambiente Interista. Mancava quest’ultimo passo ed è arrivato in un derby fuori casa. Il merito va a Inzaghi, allo staff e a questi ragazzi che hanno conquistato la seconda stella. È un momento storico”. Lo ha detto il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Milan che vale l’aritmetica dello scudetto. “Quando abbiamo iniziato a lavorare si vedeva la voglia del mister ... (sportface)

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter supera 2-1 il Milan nel Derby e si laurea campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di Simone Inzaghi ci pensano Acerbi nel primo tempo e Thuram in avvio di ripresa, contro un avversario messo in campo con un insolito 3-5-2 senza prime punte di ruolo. I nerazzurri passano al 18?. Dimarco batte un corner dalla sinistra, Pavard fa da torre verso il secondo ...

"Ora è il momento di gioire. Ma un paio di acquisti li abbiamo già fatti, forse un po' presto…". Lo ha detto il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, a Dazn dopo la vittoria dello scudetto dei nerazzurri, annunciando senza nominarli gli acquisti di Zielinski e Taremi: "Ci troveremo per capire numeri e budget. È una situazione nella quale bisogna mantenere equilibrio. Abbiamo dimostrato che con idee e lavoro si può fare bene. Abbiamo un ...

Il maltempo non ferma la festa Scudetto dei tifosi dell'Inter, accorsi in migliaia in Piazza Duomo per celebrare il ventesimo Scudetto, arrivato nel derby contro il Milan. Caroselli, cori, fumogeni per le vie della città e nel luogo simbolo dei festeggiamenti. La festa si sposta da San Siro verso le piazze. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, oltre a tamburi, bandiere e vessilli in un clima di festa reso più massiccio dai clacson delle ...

"E' una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo con tante persone in primis con il nostro presidente che non è qui con noi. C'è sempre stato. Ma un pensiero anche alla mia famiglia". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria dello scudetto in seguito al trionfo nel derby col Milan: "E' stata una partita combattuta, corretta e mi dispiace solo per gli ultimi cinque minuti. ...