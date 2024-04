Inter campione d’Italia - Marotta si gode la seconda stella | Emozionati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 - Una parte di Milano gioisce, l’altra mastica amaro. Il calcio è così, a volte dà e a volte toglie. Due anni fa fece festa il Milan, e l’si buttò via nel recupero di Bologna, quest’anno i nerazzurri si sono presi la rivincita con cinque giornate di anticipo e nel modo più bello: vincendo il derby. Sono venti Scudetti per l’, il primo della carriera per Simone Inzaghi. La Milano nerazzurra fa festa, quella rossonera piange. Ventisette vittorie, cinque apreggi e una sconfitta, con il Sassuolo a inizio stagione e sembra lontanissima, questo lo score dei neo campioniche hanno senza dubbio meritato l’alloro più prestigioso. Non può che lasciarsi andare alla gioia Beppe, dopo mesi vissuti in tensione, prima con il duello sulla Juve, poi nella ricerca dell’aritmetica in ...