Inter campione d’Italia - a Milano la festa scudetto sotto la pioggia | migliaia di tifosi in strada per la seconda stella – Il video

(Di martedì 23 aprile 2024) Laincessante non è riuscita a fermare una grandein un giorno speciale.disi sono dati appuntamento in piazza del Duomo per festeggiare lo, nonostante l’acqua, il vento e il freddo. Con cinque giornate di anticipo ieri, lunedì 22 aprile, l’si è laureataper la ventesima volta, conquistando la tanto attesa. Non lo ha fatto in una partita qualunque ma nel match contro il Milan: gli uomini di Inzaghi hanno battuto 2-1 i cugini rossoneri vincendo il sesto derby consecutivo. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte. I clacson impazzavano per le vie die la squadra è rientrata in hotel cantando il più ...