Inter - Ausilio | Lo scudetto più bello Mercato? Vi dico questo…

Ordine , in collegamento su Pressing su Italia 1, ha espresso così la sua opinione sull’Inter vittoriosa nel derby col Milan e campione d’Italia DOMINIO – Ordine fa i complimenti all’Inter e commenta così la vittoria della squadra di Inzaghi sul Milan: «L’Inter l’ha dominata sin dal 1? fino all’ultimo quarto d’ora. Poi ha patito la fatica. L’1-2 è anche molto stretto, rispetto alle occasioni da gol, non toglie assolutamente nulla alla ... (inter-news)

Nella serata che sancisce il dominio dell’Inter sulla Serie A e sul calcio milanese con la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan, Fabio Ravezzani elogia il lavoro in particolar modo di Beppe Marotta e Piero Ausilio. miracolo SPORTIVO – Con un grande lavoro di gestione sul mercato e in campo, l’Inter può vantare questa sera la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Un traguardo che scrive, di fatto, un pezzo di ... (inter-news)