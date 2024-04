Inter - ancora Zanetti | 'Proveremo a vincere la Champions aggiungendo giocatori funzionali'

Le parole di Denzel Dumfries , esterno dell’ Inter , dopo la vittoria dello Scudetto: «Orgoglioso di far parte di questa squadra» Denzel Dumfries ha parlato a Ziggo Sport dopo Milan Inter valso lo Scudetto ai nerazzurri. RINNOVO E FUTURO – «Non ci ...

Chi ha vinto la serata di lunedì 22 aprile per quanto riguarda gli Ascolti tv? A contendersi lo scettro di regine della Prima serata, come di consueto, sono state Raiuno e Canale 5. Le due reti ammiraglie hanno schierato rispettivamente la fiction ...

De Vrij non ha giocato nel derby Milan-Inter ma festeggia per lo scudetto conquistato stasera. E per lui è il secondo conquistato. NUOVO TITOLO – Stefan de Vrij è fra i pochi reduci dell’Inter 2020-2021: «Uno scudetto è sempre uno scudetto, poterlo ...