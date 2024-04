Intelligenza artificiale generativa - i 4 scenari di come cambierà l' Europa

l’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle più affascinanti frontiere della tecnologia moderna. Definita come la capacità di un computer o di un robot controllato da un computer di eseguire compiti che, tipicamente, richiedono l’intelligenza umana, l’IA è diventata una parte integrante di molteplici aspetti della vita quotidiana. Intelligenza artificiale: Origini e Evoluzione L’IA ha le sue radici nel campo dell’informatica e si è ... (chiccheinformatiche)

Assicurazioni e intelligenza artificiale al servizio del Paese. È questo il tema al centro della quarta edizione di Innovation by Ania, che si terrà martedì 23 aprile al Palazzo dei Congressi dell'Eur, a Roma. L'obiettivo del meeting è quello di mettere a fattor comune le esperienze, le idee e le prospettive del mondo finanziario e assicurativo, di quello istituzionale e accademico, per riflettere sul rapporto tra le Assicurazioni e l'Ia nella ... (quotidiano)

Aspetto fisico, posizione della testa ed espressioni vengono generate separatamente. Il nuovo modello ha bisogno solo di un'immagine e di un audio per generare un video realistico. "Non la rilasceremo finché non siamo sicuri che venga usata in maniera responsabile"Continua a leggere (fanpage)

Google rivoluziona le previsioni meteorologiche con l’intelligenza artificiale Google ha presentato SEEDS, un modello di intelligenza artificiale capace di predire catastrofi meteorologiche in modo economico e accurato su vasta scala. Questo approccio innovativo rivoluziona le previsioni convenzionali basate sulla fisica. SEEDS: un sistema all’avanguardia Il modello SEEDS è progettato ispirandosi a modelli popolari come ChatGPT e utilizza ... (newsnosh)

Klarna utilizza l’Intelligenza artificiale per redigere il “Untrend report”, i prodotti che resistono alle mode Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da Intelligenza artificiale, ha lanciato il “Untrend report“, un’analisi completa dei principali prodotti che resistono alle mode, sono commercializzati da brand riconosciuti per la loro sostenibilità ambientale da Good on You e che hanno ricevuto un badge ... (361magazine)