Insetti killer - calabrone asiatico fa davvero paura | ultimi dati preoccupanti

Milano, 7 marzo 2024 - Combattere le Zanzare usando le Zanzare. Trasformandole cioè in 'insetticidi green' a effetto immediato, da utilizzare al bisogno per contrastare sul nascere eventuali focolai di infezioni come la Dengue, per la quale è staccata una sorta di pre-allerta in vista dell’estate. Ma come si è arrivati a questa idea? Paolo Gabrieli, biologo dell'università Statale di Milano, spiega così all'Adnkronos Salute il progetto che ... (ilgiorno)