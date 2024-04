Incidente sull’Orimini - auto si ribalta

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnsi è verificato in tarda mattinata sulla discesa Orimini nel tratto inferiore, strada da percorrere obbligatoriamente per uscire da Martina Franca, a causa del cantiere sulla SS172. A causa forse della pioggia, un’si èta. Fortunatamente non ci sarebbero feriti in modo serio. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.