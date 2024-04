Incidente stradale nei pressi dello stadio ‘Vigorito’ - una 51enne in ospedale

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di una persona ferita l’alla Rotonda degli Atleti nella tarda mattinata di oggi. Il sinistro ha visto coinvolte una Jeep Compass e una Fiat Panda. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’impatto tra i due veicoli è avvenuto nella corsia in direzione via Rivellini, e a causa dell’urto la Fiat Panda è stata sbalzata nella direzione contraria al senso di marcia. La conducente una, è rimasta ferita ed è stata trasportata al San Pio dall’autombulanza del 118 intervenuto sul posto. Illesa invece la conducente del Suv. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

