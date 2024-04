In visita alla biblioteca Mazzini

In Tunisia il Consiglio di sicurezza nazionale si è riunito al Palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Repubblica ed ha discusso una serie di questioni relative alla sicurezza interna ed esterna del Paese, nonché i recenti sviluppi del conflitto in Medio Oriente. In un video dell’incontro, diffuso ieri sera dalla Presidenza, il capo dello Stato Kais Saied ha affermato che in Tunisia “si stanno verificando numerosi fenomeni anomali, ... (strumentipolitici)

Il 95enne cardinale Ernest Simoni, storicamente legato al Santuario di San Donato a Livizzano tra Montespertoli e Montelupo, si è recato in visita alla comunità parrocchiale di Santa Maria a Ripa ad Empoli, accolto da numerosi fedeli giunti anche dai comuni limitrofi e dai religiosi dell’Ordine dei Carmelitani Scalz. Il cardinale ha presieduto la messa animata dal coro parrocchiale, concelebrata dal parroco padre Giuseppe Lobo e da padre ... (lanazione)

cosa succede su un dipendente in malattia risulta Assente alla visita fiscale Inps di controllo? Anzitutto, lo Statuto dei Lavoratori, approvato con Legge 20 maggio 1970 numero 300, vieta all’articolo 5 gli accertamenti del datore di lavoro sull’idoneità e l’infermità per malattia del lavoratore dipendenteI controlli sullo stato morboso possono essere effettuati esclusivamente dalle strutture sanitarie pubbliche competenti.A ... (leggioggi)