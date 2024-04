In Italia crescono fusioni e acquisizioni - +3% nel trimestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel primodell'anno si conferma una solida attività d'investimento in. Secondo l'EY M&A Barometer sono state annunciate 294(rispetto a 285 del primodel 2023) per un controvalore - laddove disponibile - pari a 24,7 miliardi di euro (6,2 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente). La crescita del mercato è legata in particolare al ritorno dei cosiddetti 'megadeal' (operazioni di valore superiore al miliardo di euro). "Dall'ultima edizione dell'Ey Ceo Outlook Pulse emerge la consapevolezza della necessità di accelerare la trasformazione delle aziende utilizzando la leva M&A (76% incontro 58% a livello Global), in particolare per tener conto della agenda di sostenibilità e della necessità di concentrarsi sul core business", spiega Marco ...