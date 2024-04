In Carrara l’arte napoletana del ’600

Bergamo. Un compito delicato ma autorevole, una carica che a Bergamo esprime prestigio e merito: da gennaio 2024 Martina Bagnoli è la nuova direttrice dell’Accademia Carrara. La storica dell’arte ricoprirà questo ruolo per i prossimi quattro anni – dopo l’esperienza pluriennale come direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, Sassuolo e Ferrara – e si è trovata subito in sintonia con il capoluogo orobico (“Bello ma anche funzionante”). Dopo ... (bergamonews)