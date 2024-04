(Di martedì 23 aprile 2024) MACERATA - Viaggiava instrada condipertrasportati in maniera illegale da San: la Guardia di Finanza lo ha denunciato per...

Costantino Vitagliano, memorabile tronista di “Uomini e Donne” nel 2003, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sulla sua vita passata e presente in un’intervista toccante con Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona”. Famoso per il suo fascino e carisma che hanno catturato il cuore di molti spettatori, oggi Costantino affronta sfide ben diverse da quelle dei riflettori televisivi, combattendo contro una malattia rara e ... (ilfattoquotidiano)

L’operazione della Squadra Mobile in risposta all’escalation di furti nella provincia nel 2003. In campagna la centrale operativa in cui le Auto rubate venivano smontate in pochi minuti dai quattro , che hanno fra i 22 e i 25 anni (bari.repubblica)

L’operazione della Squadra Mobile in risposta all’escalation di furti nella provincia nel 2003. In campagna la centrale operativa in cui le Auto rubate venivano smontate in pochi minuti dai quattro , che hanno fra i 22 e i 25 anni (bari.repubblica)

Scoperto un deposito di droga a Bari, arrestato un giovane - A Bari, nel quartiere San Paolo, i Carabinieri hanno arrestato un 24enne trovato in possesso di un notevole quantitativo di droga. L'operazione segue un comportamento sospetto del giovane, culminato n ...trmtv

In auto da San Marino alle Marche con mezzo milione di prodotti per fumatori: tutta merce di contrabbando. Caccia alle tabaccherie coinvolte - MACERATA - Viaggiava in autostrada con mezzo milione di prodotti per fumatori trasportati in maniera illegale da San Marino alle Marche: la Guardia di Finanza lo ha denunciato ...corriereadriatico

auto in fiamme a San Liborio, intervento dei Vigili del Fuoco - CIVITAVECCHIA - Questa mattina alle ore 05.30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dell'orto di Santa Maria, nel quartiere San Liborio, per ince ...centumcellae