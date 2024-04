(Di martedì 23 aprile 2024) Ammonta a oltre 283di euro il credito, in buona parte inesigibile, relativo agli affitti del patrimonioare del Comune di: la vertiginosa cifra è emersa in un'indagine della Procura della Corte di Conti della Campania diretta dal procuratore Antonio Giuseppone (pm Capalbio e Vitale) che oggi ha portato alla notifica di 15 inviti a dedurre a dirigenti ed ex dirigentie della "Servizi" (società che per il Comune si occupa della gestione, dismissione e valorizzazione del patrimonioare). Il danno erariale stimato per la decina difinora vagliati è stimato in circa un milione.

Continuano le difficoltà di Area Blu nel riscuotere i crediti per i canoni di locazione. Se a inizio 2023 il totale degli Affitti (commerciali e non) non pagati da privati e associazioni alla società in house del Comune per Immobili di proprietà ...

Ammonta a oltre 283 milioni di euro il credito, in buona parte inesigibile, relativo agli affitti del patrimonio immobili are del Comune di Napoli . La vertiginosa cifra è emersa in...

La lista Modena Civica ufficializza i 32 nomi per le elezioni comunali - Lamaggiore esperienza nella politica locale è infatti quella che può vantare Katia Parisi, da 5 anni in consiglio comunale e ricandidata come ... direttore generale di società e agente Immobiliare, ...modenatoday

Immobili comunali in affitto a Napoli, buco da 283 milioni - Ammonta a oltre 283 milioni di euro il credito, in buona parte inesigibile, relativo agli affitti del patrimonio Immobiliare del Comune di Napoli: la vertiginosa cifra è emersa in un'indagine della Pr ...ansa

Roma: accordo tra Comune e terza università per recupero ex Mira Lanza - Il Comune di Roma e l’università Roma Tre collaborano per la riqualificazione dell’ex stabilimento Mira Lanza, nel Municipio Roma XI. Il sindaco Roberto Gualtieri e il rettore Massimiliano Fiorucci ha ...radiocolonna