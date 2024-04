Immagina | Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 23 aprile 2024) Dal 9 al 12 maggio 2024 tornacon i suoi protagonisti: marionette, burattini, ombre e ogni tipo di creatura magica creata dalla fantasia e dal talento di artisti da tutto il mondo. I tre Teatri in Comune –Biblioteca Quarticciolo,Villa Pamphilj edel Lido di Ostia – con il Museo delle Civiltà – Istituto Centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura, propongono undiffuso in tutta la città con un calendario di 12 spettacoli per un totale di 40 repliche e poi mostre, laboratori, incontri. In scena alcune tra le più significative compagnie dididalla Turchia, Portogallo, Bulgaria, Polonia, Cile, Paraguay e Italia per quattro giorni all’insegna dell’zione e della ...