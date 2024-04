Le musiche originali del Maestro Sergio Colicchio saranno la colonna sonora di “Inimitabili” , il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Sylos Labini che, da domenica 24 marzo, in seconda serata, su Rai3, per quattro puntate, ci racconterà le vite fuori dal comune di Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Mazzini, Filippo Tommaso Marinetti, Giovannino Guareschi, intrecciando documentario a interpretazione teatrale. Gli autori, Edoardo Sylos ... (ildenaro)

Imita la firma del defunto e intasca l'eredità di quasi 2 milioni di euro: denunciato amministratore di sostegno a Fermo - FERMO - Ha Imitato la firma del cugino defunto per falsificare due testamenti ed intascare l'eredità, un tesoro da 1,8 milioni di euro: da amministratore di sostegno del ...corriereadriatico

La Vuelle sbanca Sassari: i biancorossi escono alla lunghezza e portano via l'intera posta in palio. Sacchetti: «Così anche contro Pistoia» - PESARO Ieri all'ora di pranzo la Carpegna Prosciutto è arrivata in Sardegna e nel pomeriggio ha preso confidenza con il parquet del PalaSerradimigni, dove oggi alle 12 (diretta ...corriereadriatico