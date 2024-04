Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha postato immagini di missili sul Colosseo mettendo in guardia che «nessuno è al sicuro» dall'Iran. Ma la Farnesina rassicura: «Niente allarmismo, non siamo sotto tiro». (iltempo)

Lo scambio di colpi in corso tra Israele e Iran continua a far temere che il conflitto in corso in Medio Oriente possa espandersi all'intera regione. Tuttavia il botta e risposta tra i due Paesi ha finora arrecato pochi danni, mentre sia la Repubblica Islamica che lo Stato ebraico si trovano impegnati in una guerra di propaganda. “Preoccupa il risveglio dei lupi solitari”, l'allarme lanciato dal generale Leonardo Tricarico. (iltempo)