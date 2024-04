Il videogame El Paso - Elsewhere diventerà un film | LaKeith Stanfield in trattative

(Di martedì 23 aprile 2024) Il fascino del mondo dei videogiochi per il cinema continua senza sosta Il videogioco neo-noir Elsta per fare il salto sul grande schermo in un nuovo adattamento cinematografico, secondo quanto rivelato da Variety. Il candidato all'Oscar(noto per la serie Atlanta e ilJudas and the Black Messiah) è inper recitare e produrre l'adattamento con la Di Bonaventura Pictures di Lorenzo di Bonaventura (celebre produttore dei franchise di Transformers e G.I. Joe). Anche Colin Stark sarà tra i produttori. Uscito nel 2023, il gioco indie Elè stato sviluppato da Strange Scaffold, l'etichetta di sviluppo dello sviluppatore di giochi, scrittore e doppiatore …

El Paso, Elsewhere, a Max Payne-inspired shooter about keeping your vampire ex-lover from destroying the world, is being made into a movie - Strange as it is, El Paso, Elsewhere was very well received: It was nominated for Best Indie Game at the 13th New York Game Awards and Outstanding Achievement for an Independent Game at DICE, and ...pcgamer