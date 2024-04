(Di martedì 23 aprile 2024) Dal mondo islamico arriva una nuovacontro l'a seguito della proposta di chiudere le moschee abusive in strutture non idonee

(Adnkronos) – Il Papa ha nominato Penitenziere Maggiore il cardinale Angelo De Donatis , finora Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Lo fa sapere il Vaticano . Il cardinale De Donatis prende il posto del card. Mauro Piacenza -che a settembre compirà 80 anni – come Penitenziere Maggiore del Tribunale della Penitenziaria apostolica.

Ieri è stata pubblica ta sulla piattaforma "Tripadvisor" una segnalazione di truffa di un taxi Roma no ai danni di un viaggiatore di Dubai in zona Vaticano.Continua a leggere (fanpage)

"Il Vaticano e Roma cadranno, è una promessa di Allah". Minaccia jihadista sull'Italia - Dal mondo islamico arriva una nuova minaccia contro l'Italia a seguito della proposta di chiudere le moschee abusive in strutture non idonee ...ilgiornale

Pietro Orlandi: «Il Vaticano non voleva la commissione d'inchiesta per Emanuela. La verità non può essere occultata per sempre» - Quasi 41 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. Una vita intera, senza ancora la verità. Una verità per la quale a combattere è rimasto solo Pietro, il fratello della ...leggo

Tutti insieme per Peace Run. Centinaia di disegni dagli alunni - La corsa è iniziata il 6 marzo in Vaticano, con l’accensione della fiaccola da parte di papa Francesco. Da Roma, la fiaccola è stata portata in Portogallo e da qui è cominciato il percorso europeo ...ilgiorno