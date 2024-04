Il turismo esperienzale - enogastronomia e riscoperta dei territori | le nuove mete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Grosseto, 23 aprile 2024 – Ilè fatto di numeri e previsioni, questo per intercettare le tendenze e quindi provare a giocare d’anticipo. Il 71% dei turisti nel 2024 viaggerà soprattutto per rilassarsi. Questo è uno dei dati che emerge dall’incontro on line voluto da AssoConfesercenti con Centro studi turistici e Booking.com. "Ilè un settore che necessita di un approccio scientifico, di studio, per comprendere le tendenze della domanda in un mercato sempre più globale – dice il direttore provinciale di Confesercenti Andrea Biondi – per soddisfare questa necessità di approfondimento abbiamo organizzato questo appuntamento online, che ha dato la possibilità ai nostri associati di confrontarsi con i principali esperti e players del settore turistico". Il 64% sarà però spinto anche dal desiderio di visitare ...