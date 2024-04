Il tabellino La reazione nel terzo set

(Di martedì 23 aprile 2024) rana verona 3 valsa modena 1 (25-22 25-22 23-25 25-19) VERONA: Esaeilnezhad 18, Spirito 2, Dzavoronok 17, Keita 20, Cortesia 8, Grozdanov 2, D’Amico (L), Sani, Mozic, Zingel, Jovovic ne, Mosca ne, Zanotti ne, Bonisoli (L2) ne. All. Stoytchev. MODENA: Sapozhkov 19, Bruno, Davyskiba 23, Rinaldi 2, Brehme 8, Sanguinetti 9, Federici (L), Sighinolfi, Boninfante, Pinali R 5, Stankovic ne, Gollini ne, Pinali G ne, Menchetti (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Cappello e Brunelli. Note: spettatori 2028. Durata set: 30’, 27’, 32’, 25’. Tot: 1h54. Verona: ace 5, bs 17, muri 12, errori totali 22. Modena: ace 5, bs 24, muri 7, errori totali 31.

Scudetto Inter, festa e rissa nel derby: Acerbi e Thuram affondano il Milan - Grande delusione per i tifosi milanisti, che dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma si aspettavano una reazione per evitare di far festeggiare i rivali proprio in occasione ...tuttosport

Calcio. Dilettanti: Urbino che pareggio - Pisa 22 aprile 2024 – La terzultima gara del campionato di Promozione è terminata in parità per Urbino Taccola in trasferta sul campo dei Colli Marittimi. La squadra di mister Taccola, in vantaggio pe ...lanazione

Catania, ancora passo falso e salvezza da conquistare: sconfitta per 3-2 sul campo del Sorrento-Cronaca e tabellino - Loreto, Cuccurullo e Ravasio portano la gara sul 3-0, inutile la doppietta di Cianci nel finale. Si decide tutto all'ultima giornata.goalsicilia