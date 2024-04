Il sindaco di Milano consegnerà all’Inter l’Ambrogino d’oro per la seconda stella

Forza Italia ha un grosso guaio nella sua Lombardia. E a Milano in particolare. Giulio Gallera , consigliere regionale e storico esponente berlusconiano, ha deciso di auto sospende rsi dal gruppo consiliare azzurro dopo che un suo fedelissimo, ...

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dichiara guerra al gelato. Come riportato da Il Messaggero, dal prossimo 17 maggio, e fino al 4 novembre, in 12 zone densamente frequentate nelle ore serali, dopo la mezzanotte sarà vietato acquistare un gelato o ...