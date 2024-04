Il Rotary per le scuole di S Agata

(Di martedì 23 aprile 2024) Ammonta a 11.700 euro l’importo della donazione che i ClubBrescia e ilBrescia Valtenesi hanno devoluto a favore delledi Sant’sul Santerno per l’acquisto di materiale scolastico a seguito dell’alluvione del maggio 2023. Le delegazioni di entrambi, accompagnate daldi Lugo, parte attiva nel coordinare l’idea e la raccolta del contributo, si sono recate a Sant’il 18 aprile per incontrare la dirigente dell’istituto ‘Francesco D’Este’ Giovanna Castaldi e l’Amministrazione comunale. Erano presenti la presidente del Clubdi Lugo Simonetta Zalambani, la governatrice del Distretto2072 Fiorella Sgallari e l’assistente Riccardo Vicentini, nonché Nicola Guardo, socio delBrescia ...

Caserta. La conoscenza e il sapere possono essere potenti catalizzatori di solidarietà, permettendo alle persone di comprendere meglio le realtà altrui, di empatizzare con esse e di agire in modo informato e collaborativo per promuovere il bene comune. È a partire da questa convinzione che il Rotary Club Napoli Est ha organizzato per il prossimo 26 marzo un incontro dall’emblematico titolo “La conoscenza e il sapere” . La conviviale con coniuge, ... (casertanotizie)

Una borsa di studio per i futuri ingegneri di Torre Annunziata : è l’iniziativa promossa congiuntamente dall’Associazione ingegneri di Torre Annunziata (in sigla Aita), il Rotary Club Torre Annunziata Oplonti e l’Ordine degli ingegneri di Napoli. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Ernesto Cesaro , illustre matematico del XIX secolo nativo di Torre Annunziata ed è rivolta ai diplomandi dell’Istituto di istruzione “Gugliemo Marconi” ... (ildenaro)

Caserta . Un Teatro “Città di Pace” stracolmo ha ospitato, in occasione della Giornata di Sensibilizzazione e Consapevolezza sull’autismo , lo spettacolo musicale dal titolo A.M.A. (Autismo Musica e Abbracci), organizzato dal Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954” e in particolare dalla Commissione D.E.I. (Diversità, Equità e Inclusione), in collaborazione con l’associazione “Il mio mondo esiste” di Chiara Guerriero, l’associazione “La Forza ... (casertanotizie)

Campagna anti-tumori. Il Rotary a fianco dell’Asl. Testimonial d’eccezione sarà Cristiano Militello - Parte la campagna del programma gratuito di screening del tumore del colon del retto di Asl Toscana nord ovest realizzata con il sostegno del Comune di Lucca, Rotary Club Lucca, Foto Alcide Lucca e co ...lanazione

A Torino la premiazione del Concorso Nazionale Rotary ‘Legalità e Cultura dell’etica 2023-24’ - Venerdì 19 aprile, si è svolta a Torino, l’Evento Cerimoniale per la Premiazione del Concorso Nazionale Rotary Interdistrettuale ' ...laquilablog

I medici-attori del Santobono sul palco del Comunale per lo spettacolo targato Rotary - il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Rotary Foundation per la realizzazione del progetto “End Polio Now”, programma che si pone come obiettivo quello di eradicare la poliomielite nel ...casertanews