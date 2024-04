Il regno di Michele Emiliano barcolla, appeso a Conte e Calenda - Il centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia, volta a stanare i veri numeri del governatore pugliese, che intanto sta finendo i numeri in rubrica degli ex colleghi magistrati a cui offrire il ...ilfoglio

Alessandro Michele, in arrivo il 7 maggio il suo libro sulla filosofia della moda - Sarà disponibile dal mese prossimo in tutte le librerie «La vita delle forme. Filosofia del reincanto», il volume co-firmato con Emanuele Coccia dell’ex Gucci e nu ovo direttore creati vo di Valentino ...milanofinanza

“Mozione di sfiducia per Emiliano”: il centrodestra all’attacco del governatore in Puglia - L’annuncio è arrivato in una conferenza congiunta dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Puglia domani, all’indomani delle difficoltà ...bari.repubblica