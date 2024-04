Il rapinatore finisce in trappola La vittima lo chiude nel locale e chiama gli agenti | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Si è presentato nel negozio con il volto coperto e un bastone acuminato in mano. Voleva i soldi. Quando ha cercato di prendersi da solo le banconote nel registratore di cassa, la titolare del negozio ne ha approfittato per uscire dale tirare giù la saracinesca. Con ilall’interno fino all’arrivo della polizia. Glisono, quindi, intervenuti nell’attività commerciale del centro storico, di proprietà della donna che aveva chiesto il loto intervento, arrestando un 54enne già conosciuto perché a suo carico sono numerosi i precedenti. Il reato che gli viene contestato è quello di tentata rapina aggravata. Sottoponendo il sospettato a perquisizione, glidella squadra volante hanno potuto rinvenire sia il bastone descritto dalla negoziante che il foulard verosimilmente utilizzato per ...